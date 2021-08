Así gobernó Filiberto en Mineral de la Reforma

PACHUCA. – El exalcalde priista Filiberto Hernández Monzalvo, que gobernó el municipio de Mineral de la Reforma, dejó deudas, obras inconclusas y dinero por pagar a empresarios de la construcción; en materia de infraestructura, su gestión se encargó de adjudicar contratos con vigencia de sólo 18 días por montos que superaron los 100 mil pesos cada uno, además de signar con empresas constructoras hasta tres contratos diarios.

Así gobernó el exedil acusado de peculado por distraer de la administración pública 15 millones 74 mil 400 pesos que pertenecían al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), recurso etiquetado para “el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones para la población en pobreza extrema o en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”.

Hernández Monzalvo emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó a Mineral de la Reforma en 2012, bastó un año al frente de la administración para que en 2013 emitiera 38 procedimientos de licitación referentes a obra pública; de los cuales, 89 por ciento se adjudicaron de manera directa, con montos de 92 mil a más de 4 millones de pesos, cada uno, situación que se replicó hasta finalizar su gestión.

Los contratos de la administración municipal –de los cuales LSR Hidalgo cuenta con copias- demuestran que el exalcalde priista llegó a firmar hasta tres contratos de obra pública al día, situación que posteriormente causó acusaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) en Hidalgo, ya que Hernández Monzalvo abandonó el cargo con un adeudo de 800 mil pesos a los empresarios.

El “MODUS OPERANDI” DE LA CONTRATACIÓN

Durante su gestión municipal, Filiberto Hernández se caracterizó por adjudicar obras de manera directa y firmar hasta tres contratos de infraestructura pública al día.

Tan sólo en los cuatro años que gobernó, emitió 79 procedimientos para construcciones, pavimentaciones o ampliaciones de inmuebles, de acuerdo con el sistema de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, CompraNet.

La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo señala en su numeral 60 que los ayuntamientos tienen la facultad de “celebrar contratos y convenios con particulares e instituciones oficiales, sobre asuntos de interés público”.

Por lo que en el periodo 2012-2016, Mineral de la Reforma emitió convocatorias de licitación a través del Comité de Obra Pública y Servicio Relacionado con las mismas, organismo que en ese entonces el alcalde encabezó junto con Juan Álvaro Cornejo Espinosa, exfuncionario municipal vinculado a proceso en octubre de 2018 y también acusado de peculado.

Dichos exfuncionarios con seis integrantes restantes del comité emitieron licitaciones de obra para posteriormente firmar contratos con vigencia de entre 17 y 28 días como mínimo.

Los contratos tenían especificaciones como el costo de la obra con Impuesto al Valor Agregado (IVA), los datos de identificación del apoderado legal y de la empresa que otorgaría el servicio.

De igual manera, se pormenorizaba que el ayuntamiento pagaría al proveedor únicamente un 30 por ciento del monto licitado como “apoyo” para iniciar los trabajos; sin embargo, en algunos documentos legales, el municipio asentó en la cláusula séptima que los anticipos de pago “no aplicaban”.

Este Comité de Obra Pública que presidió Hernández Monzalvo llegó a emitir hasta tres fallos de licitaciones de infraestructura en un solo día, para posteriormente fijar fechas de contrato, especialmente durante el ejercicio fiscal 2016; es decir, el último año su gestión como alcalde.

Incluso, un mes antes de culminar su mandato al frente de Mineral de la Reforma, el exmunícipe lanzó cuatro licitaciones de carácter nacional; la primera, para la construcción de baños e instalación de piso en un gimnasio de la colonia Providencia, trabajos valuados en 984 mil 226 pesos.

La edificación de un centro recreativo en la localidad La Calera, por 2 millones 469 mil 583 pesos, así como la rehabilitación de módulo C del Centro Cultural Mineralense, que costó 984 mil 465 pesos y la construcción de una cancha de usos múltiples en la colonia Chacón, que otorgó el ayuntamiento por 385 mil pesos, fueron las cuatro obras cuyos contratos iniciaron el 14 de agosto de 2019.

21 días después, Hernández Monzalvo fue relevado por edil panista, Raúl Camacho Baños; por lo que las licitaciones de infraestructura pasaron a cargo de la actual gestión municipal.

ACUERDOS CON EMPRESAS SANCIONADAS

La administración del ex edil también se especializó por contratar anualmente a personas físicas para realizar adjudicaciones directas, o bien, a empresas que la Contraloría del Estado de Hidalgo sancionó por irregularidades, tal es el caso de la firma Ivaco S. A. de C. V.

De acuerdo con el sistema de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, en 2016 el ayuntamiento de Mineral de la Reforma signó contratos para construcción de baños, centros recreativos, pavimentación y edificación de canchas por 10 millones 799 mil 161 pesos.

Durante aquella anualidad, Comercializadora y Constructores FYE, S. A. de C. V., además de la empresa Aquavital S. A. de C. V., ambas asentadas en Hidalgo, se vieron beneficiadas con tres y dos adjudicaciones, respectivamente.

Entre 2014 y 2015, Crescencio Roldán Cerón fue uno de los licitantes predilectos del exalcalde, a través de una adjudicación directa por 2 millones 514 mil 818 pesos, construyó el Centro Comunitario El Saucillo y un año después, por 2 millones 822 mil 474 pesos, amplió este mismo complejo.

Una situación similar ocurrió con la firma Ivaco S. A. de C. V., sancionada por el gobierno de Hidalgo durante seis años por incumplir contratos. Con esta empresa especializada en pavimentación hidráulica, sistema de alcantarillado sanitario, conducción eléctrica y caminos rurales, el antiguo edil de la Reforma, otorgó un contrato por 154 mil 845 pesos para la ejecución de alumbrado público en la unidad deportiva Pachuquilla.

No obstante, el año 2013 fue en el que Filiberto Hernández concedió el mayor número de contratos sin pasar por ningún tipo de procedimiento legal, la empresa mayormente beneficiada fue México Earth S. V. de C. V., representada por Efrén Néstor Hernández Reséndiz, con cinco obras en la misma anualidad que contemplaron desde pavimentación hidráulica hasta construcción de áreas exteriores del centro de desarrollo comunitario de la colonia Providencia.

Algunas otras firmas que fueron beneficiadas más de una ocasión por el ex munícipe son: Agicresca S. A. de C. V.; Grupo Inmobiliario Rojo; H&P Constructora S. A. de C. V.; Grupo Constructor XO; Construcciones Proyectos y Servicios Integrales S. A. de C. V, así como las personas físicas: Juan Manuel Medina Silis, David Covarrubias Reyes y Rosa María Robles Barrera.

CONSTRUCTORES EN ÉPOCA DE FILIBERTO

Días antes de abandonar su gestión, Filiberto Hernández fue señalado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Hidalgo porque debía a los empresarios 800 mil pesos por obras que constructores ejecutaron y no les liquidaron, lo que desembocó procesos legales por la vía mercantil.

El entonces titular de la CMIC, Carlos Henkel Escorza exhibió las irregularidades, por lo que el adeudo pasó a la administración municipal del panista Raúl Camacho Baños.

En entrevista, Edgar Espínola Licona, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH), indicó que la gestión del exalcalde Filiberto “fue muy complicada”.

Reconoció que en ocasiones las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMEs) incumplen los contratos con alcaldías por irregularidades que solicita el ayuntamiento, como el caso de Mineral de la Reforma, evocó.

Ya que agremiados a las cámaras empresariales acusaron que la administración de Hernández Monzalvo les pedía culminar la obra únicamente con el anticipo de 30 por ciento que se les pagaba.

Esto, aun cuando los contratos del ayuntamiento de la Reforma establecían que el adelanto sólo serviría para iniciar los trabajos, así como para la compra de equipo y materiales de instalación.

“Los microempresarios hacen un esfuerzo por estar, pero que quieran que saques una obra con el 30 por ciento de anticipo y no te refaccionen o den liquidez, difícilmente las obras pueden salir, la gestión de Filiberto si fue muy complicada”, acotó.

TRES CASOS DE PECULADO EN LA GESTIÓN 2012 A 2016

El expresidente municipal de Mineral de la Reforma, Filiberto Hernández, dejó su cargo el 4 de septiembre de 2016, fue hasta dos años después, el 8 de marzo de 2018, cuando agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) lo detuvieron por el ilícito de peculado.

El edil fue vinculado a proceso por distraer de la administración 15 millones 74 mil 400 pesos que pertenecían al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

Por el delito de peculado, el Poder Judicial del Estado impuso al ex funcionario la prisión preventiva como media cautelar a fin de evitar su fuga; no obstante, para octubre de 2018 argumentó problemas de salud y salió de la cárcel para continuar su proceso legal en libertad.

Aunque, el priista no fue el único señalado por el ilícito de peculado; toda vez que en octubre de 2018 se cumplió una orden de aprehensión contra Juan Álvaro Cornejo, tesorero de Hernández Monzalvo.

Un mes después, en noviembre de 2018, César Gustavo Gutiérrez Ávila, exsecretario de Finanzas de Mineral de la Reforma, acudió a su audiencia inicial en los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución, donde se le vinculó a proceso por la presunta distracción de 5 millones 550 mil pesos.

Aunque ninguno de los tres funcionarios fue recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso), toda vez que los jueces de control impusieron como medida cautelar la firma periódica a fin de evitar su fuga.

emh