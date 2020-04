Asegura Pezzolano que Tuzos no entrenan en cancha

Paulo Pezzolano, director técnico de los Tuzos del Pachuca, negó que los futbolistas hayan regresado a entrenar en cancha, como lo publicó un medio deportivo nacional esta semana.

"Lo que salió no es real. No estamos entrenando con el plantel, ni en el campo, ni nada como salió", dijo en entrevista para el programa Camino al Futbol del medio internacional Unanimo deportes.

El uruguayo dijo que a cada jugador se le envía el trabajo correspondiente del día a día para mantener la forma física apta, aunque aceptó que las exigencias no son las mismas pues ante este momento de emergencia sanitaria lo que busca el Club es que los jugadores se mantengan en casa, tranquilos y con su familia.

"Es momento que los jugadores vivan tranquilos y no castigarlos físicamente. Es un momento sensible, están en su casa con sus familias y sus hijos, no podemos mandarles horarios ni exigirles porque nos ponemos en el lugar de ellos también", declaró.

Respecto a la situación en la Liga MX, y la suspensión del torneo Clausura 2020 en la jornada 10 como medida preventiva para evitar el riesgo y propagación del covid-19, declaró que el cuerpo técnico y el equipo están preparado con diferentes escenarios para cualquier situación que se presente.

Es decir, si se da por terminado el torneo para iniciar el Apertura 2020 o en caso de reanudar en la jornada 11 del presente Clausura, los de Pachuca preparan una mini pretemporada y el esquema de entrenamientos para poner a punto a los jugadores y no arriesgar su salud ante la falta de actividad en cancha.

Lo primero es la salud del ser humano, los riesgos que pueda haber, y cuando se pueda volver a jugar hacerlo, pero dentro de las medidas que protejan a los participantes, jugadores, trabajadores, afición y siempre y cuando no haya riesgo de contagios ni de vidas".

APLAUDE DECISIONES DEL GRUPO PACHUCA

De la reducción de salarios para directivos y altos mantos en el Club Pachuca para poder solventar en su totalidad a los elementos de menor ingreso, el uruguayo calificó como positiva la decisión del Grupo Pachuca.

"Están haciendo las cosas muy bien. Los trabajadores y jugadores que cobran poco, ellos cobran el 100 por ciento y eso es bueno".

Señaló que él no tiene inconveniente con que perciba menos dinero ahora, pues es mayor la preocupación de las personas que viven al día a día y que incluso tienen que salir a trabajar para ganar el dinero y solventar sus gastos básicos.

"El futbol se va a arreglar, el tema es la gente de la calle que tiene que trabajar y por eso quiero que pase lo antes posible", dijo.

Puedes escuchar la entrevista completa a través de la página oficial de Unanimo Deportes (aquí).









jgp