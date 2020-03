Asegura Francisco Xavier que lo invitó gobierno federal y CEN Morena

PACHUCA.- Tras registrarse entre abucheos en Morena como precandidato por Pachuca, el exsenador Francisco Xavier Berganza aseguró que fue invitado a participar por miembros del Comité Nacional y del gobierno federal.

El excandidato a gobernador atribuyó las descalificaciones a su llegada a "infiltrados" del gobierno del estado y del Grupo Universidad, pese a que con estos últimos no mantiene ningún desacuerdo o pugna, señaló.

"Puede ser que haya militantes que no esten de acuerdo, es respetable, ¿tú crees que en todos los partidos donde estuve me aceptaban?", expuso el cantante, quien aseguró que tiene 13 años de residencia en la capital del estado.

Berganza, quien ha transitado por Convergencia, Nueva Alianza, Acción Nacion e incluso estuvo a punto de ser candidato independiente, aseguró que importa la historia personal de los individuos, no el partido, aunque dijo creer en la Cuarta Transformación.

"El que me ayudó y me salvó de irme 40 años a la carcel se llama Andrés Manuel López Obrador. Esto no es de la noche a la mañana, de haber brincado, esto ya tiene un buen rato. Es un acto de coherencia y agradecimiento. No puedo desechar esta invitacion que me hicieron en México, no puedo decir quiénes".

