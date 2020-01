Arena Afición Pachuca, de manteles largos

La Arena Afición de Pachuca está de manteles largos y celebra su aniversario número 68. Como invitados de honor subirán al ring Blue Demon Jr, Dr. Wagner Jr, Canek y Rayo de Jalisco Jr para pelear la copa del festejo.

Previo a esta lucha estelar se presentarán otras cinco más. La primera estará a cargo de Drástico y Poético contra Los Hermanos Rocko Van. Seguida de una lucha femenil que enfrentará a Dulce Luna, Dayami y Tabatha contra Krazy Star, Lilith Dark y Lady Cat.

Para subir la intensidad y calentar el cuadrilátero, se enfrentarán De Luto I Jr, Alex Extreme y Ángel Cósmico para defender el honor de casa ante la familia Payaso Pura Santa; en un duelo denominado Arena Afición vs Welcome to my barrio.

En la lucha especial una de gran tamaño, estarán en una esquina Big Chico Che, Big Ovett, Big Mike y en del otro lado, Diva Salvaje, Pasión Kristal y Nigma.

Ocho luchadores más entrarán en combate bajo la modalidad de explosivos relevos atómicos, donde destacan La Máscara, Jurassico, Ciclón junto a luchador sorpresa frente a Joe Lider, Taurus, Cuervo y Aeroboy.

Los boletos están en venta en las taquillas de la Arena Afición ubicada en la calle Cuauhtémoc, en la ciudad Pachuca de lunes a viernes entre 12:00 y 18:00 horas.

Otros puntos de venta son el Teatro San Francisco, restaurante Marbo Pachuca y auditorio Gota de Plata.

Los costos están entre los 400 pesos en primera fila hasta los 230 pesos ring general y 120 en gradas.

Ya puedes adquirir boletos para nuestro #68Aniversario Por 1a. vez frente a frente @WagnerJrOficial vs #RayoDeJaliscoJr vs @BlueDemonjr vs @CANEK_OFICIAL73 por la Copa.



Ademas 5 luchas mas con lo mejor de la baraja independiente.



Boletos en taquilla y https://t.co/lRNBQNuwDY pic.twitter.com/86sz13C3Wo — Arena Afición (@ArenaAficion) January 15, 2020









