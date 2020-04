Apelan sentencia que exime a Canek de actos anticipados de campaña

El pleno determinó que los mensajes no invitan al voto para él o para algún instituto político. (Foto: especial)

PACHUCA.- El Partido Acción Nacional (PAN) y la ciudadana Silvia Montalvo Zamudio recurrieron la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) del 31 de marzo, en la que los magistrados declararon inexistentes actos anticipados de campaña de Canek Vázquez Góngora, quien aspira a la candidatura de Morena en Pachuca.

Los quejosos señalaron que el actor publicó en sus redes imágenes de reuniones con vecinos, acompañados del síndico hacendario de Pachuca, Alejandro Moreno Abud, además de la entrega de enseres como mochilas, reglas y contenedores de café con su logotipo.

No obstante, el pleno determinó que los mensajes no invitan al voto para él o para algún instituto político, además de que en el momento de la denuncia, Vázquez Góngora todavía no era precandidato de Morena.

Mientras, respecto de los objetos, señalaron que no se acreditó un vínculo entre estos y el actor, por lo que no existía la certeza de que este los hubiera entregado o esto haya ocurrido en la fecha señalada.

Los quejosos acudieron a la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ST-JE-11/2020 y ST-JE-12/2020, que fueron turnados a la ponencia de la magistrada Marcel Elena Fernández Domínguez.

TAMBIÉN IMPUGNAN SENTENCIA DE INDEPENDIENTE

El ciudadano Luis Oscar Fernández Sánchez controvirtió la sentencia emitida el mismo día en al cual el TEEH desechó su juicio por presuntos actos anticipados de campaña de José Francisco Hernández Hernández, aspirante a candidato independiente en Tepeapulco.

Los magistrados nuevamente señalaron que las publicaciones en las redes del imputado no constituían un ilícito porque no había un llamado expreso al voto.

emh