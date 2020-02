Previo a las precampañas promueven su imagen en redes sociales

Por tradición se ha identificado como acto anticipado de precampaña o campaña quien pida un apoyo a su persona ´apóyenme para que yo pueda ser candidato´ y se buscaba que pudiera ser taxativo, que fuera una fórmula y que si no repetía la palabra ´apóyenme o voten por mi´ no eran un acto anticipado; sin embargo se ha dado apertura a una serie de análisis interpretativo en el que no es necesario la manifestación expresa, pero sí la serie de actos orientados a evidenciar que se está buscando un apoyo"