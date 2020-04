Ante filtro sanitario, mil 570 autos no entraron a Mineral del Monte

PACHUCA.- Alrededor de mil 570 vehículos "decidieron no entrar" al municipio de Mineral del Monte, luego de ser intervenidos por los filtros sanitarios implementados en las entradas a la demarcación, dicha acción se realiza para evitar el contagio de covid-19, en especial en los días de asueto.

Los filtros sanitarios fueron instalados desde el jueves, 9 de abril, día en que inician los días de descanso por Semana Santa, esto como una medida implementada ante la emergencia sanitaria; la acción fue aplicada por elementos de Protección Civil y Seguridad Pública municipal.

El ayuntamiento encabezado por Jaime Soto Jarillo, mediante redes sociales, informó que el primer día de la aplicación del filtro sanitario, se registraron más de 150 vehículos, de los cuales 120 decidieron regresar una vez que fueron informados y orientados por el personal de Protección Civil.

Lee más en LSR Hidalgo: Se registra incendio en cerro de Napateco; van 2 en Tulancingo

El viernes la afluencia de vehículos a nuestro municipio fue mayor y se logró que aproximadamente 550 vehículos decidieran no ingresar a Mineral del Monte; mientras que el sábado fueron 350 unidades las que no entraron luego de recibir la información.

Mientras que el domingo fueron 550 vehículos de turistas que no entraron a la demarcación; asimismo, el ayuntamiento exhorta a no salir de casa si no es esencial, así como cuidar a niñas, niños y adultos mayores.





emh