Amplía PRI dirigencia de Erika Rodríguez y Julio Valera

PACHUCA.- El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI extendió el periodo de la dirigencia en Hidalgo, encabezada por Erika Rodríguez Hernández y Julio Valera Piedras, por 60 días, por lo que también presidirán los trabajos preparatorios de la elección de ayuntamientos.

El 25 de febrero, la exdiputada local llegó al puesto y ambos fueron ratificados el 25 de abril de este año para finalizar en noviembre; sin embargo, el secretario de Organización del CEN, Ricardo Aguilar Castillo, entregó el acuerdo que les permitirá permanecer otros dos meses; además, previó que serán ratificados de nuevo, al menos hasta que concluyan los comicios.

"Yo anticiparía, en política no hay nada escrito, pero estoy convencido de que esta dirigencia estatal será la que conducirá el proceso electoral del próximo año, para que no haya dudas ni especulaciones, y estará encargada, por lo pronto, hasta que sea calificada la elección por el órgano electoral el próximo año, para que no haya dudas al respecto", dijo

Asimismo, informó que el 15 de diciembre está programada la visita al estado del presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, quien tiene especial interés en Hidalgo y Coahuila porque serán los primeros comicios que enfrente la agrupación bajo su mando.

Señaló que el PRI ya no debe ser considerado un partido de masas, sino de causas, por lo que la ruta de trabajo para la renovación de ayuntamientos incluye construir unidad política con la inclusión de todas las expresiones, actualización del padrón de afiliados, además de un plan cronológico que contemple la difusión del gobernador Omar Fayad Meneses y de los alcaldes emanados del tricolor.

En conferencia de Prensa, de manos del Diputado @ricardoaguilarc, Secretario de Organización del CEN del PRI, esta Dirigencia que encabezo con @jmvalerapiedras, recibió el acuerdo que nos ratifica al frente del @cdeprihidalgo. pic.twitter.com/tjhRqBpJ5f — Erika Rodríguez (@Erika_RodH) November 19, 2019





