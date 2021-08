Amagan con hacer plantón tianguistas de La Reforma

MINERAL DE LA REFORMA. -Al menos 60 semifijos de la 11 de Julio, Tuzos y Saucillo se manifestaron en la presidencia municipal de Mineral de la Reforma para demandar seguridad y la destitución del director de Comercio y Abasto, Jesús Tovar Ledezma; de lo contrario, amenazan con instalar un plantón.

De acuerdo con una de las quejosas, presuntamente el servidor encabeza un grupo de "maleantes" que amedrentan y atacan a los semifijos para quitar a los líderes, además de recorrer los puestos con armas como cuchillos, por lo que demandaron la vigilancia de la corporación municipal.

Aunque en un principio el dirigente César Lemus Arias señaló a la Federación de Organizaciones Independientes de las agresiones, los semifijos indicaron que no es responsabilidad de la asociación de Óscar Pelcastre, pues incluso uno de sus agremiados fue golpeado el sábado en el jardín del Arte de Pachuca.

"Esta situación se presenta desde hace 15 días. El señor se llama Marco Hernández (cercano a Tovar), dice ser de la 11 de Julio, no sé, no creo. ¿Si son delincuentes y ajenos a la presidencia, por qué no las han detenido?"

Previeron que el miércoles, cuando se instalen los puestos en la 11 de Julio, se lleve a cabo un enfrentamiento entre el grupo que, aseguran, está armado, con los ambulantes para que no los desplacen.

Debido a que tiene una orden de restricción para acercarse a la sede del gobierno municipal, el dirigente de los ambulantes, César Lemus Arias, se comunicó con estos vía telefónica y les mencionó que el alcalde Raúl Camacho Baños ha incumplido con mantener el diálogo.









jgp