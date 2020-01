Alumnos hidalguenses dejan huella en Japón

Con el primer lugar, regresaron de Japón los alumnos del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (Cetis) 26 Fray Diego de Rodríguez, ubicado en el municipio Atitalaquia, Hidalgo, tras su participación en el Foro Internacional de Robótica IRH en su edición 2019.

Esta es la cuarta ocasión que el Cetis 26 participa en el Foro Internacional de Robótica, y la segunda ocasión que consigue un resultado favorable, (primer lugar en 2018). En esta última edición lo hizo participando con el tema "Advances in Technology Of Industrial Robots for Manufacturing Use".

Lee también en LSR Hidalgo:¬†Perséfone y alebrijes en obras de teatro de Pachuca

Los 20 alumnos galardonados son David Rocco Ángeles González, José Miguel Ayala Martinez, Ian Michel Alejandro Barajas Cortes, Rafael Cerón López, Fernanda Gabeli Cortés Pérez, Edgar Díaz Ramírez, Diego Antonio García Padilla, Karianne Guadalupe Guevara Mompala, Gustavo Hampshire Cruz, Alan Kent Hernández Cortés, José Eduardo Hernandez Quijano, Adolfo Juárez Rivera, Ángel Alejandro Medrano Aciano, Eduardo Obregón Hernández, Jesús Oropeza Gutiérrez, Daniela Ramírez Montoya, Alexia Nohemí Rodríguez de la Mata, Tannia Jaqueline Salvador López, Miguel Alejandro Sánchez Martínez y Ana Mariel San Nicolás Hernández.

Mientras que los cuatro profesores asesores y acompañantes de los estudiantes fueron María del Refugio Monroy Rufino, Primo Cerón Obregón, Ernesto Monroy Cruz y Florencio Fuentes Micete.

Los alumnos estuvieron en Tokio, Japón del 11 al 24 de diciembre, sede del Foro Internacional de Robótica para Estudiantes de Educación Media Superior.





jgp