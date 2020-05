Alumnos de medicina regresarán a hospitales el 18 de mayo

PACHUCA.- Los estudiantes de pregrado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) regresarán a su internado a partir del lunes 18 de mayo, siempre que las unidades receptoras brinden las condiciones de protección de salud, informó el rector Adolfo Pontigo Loyola.

"Aquellos sin factor de riesgo por covid-19 se integrarán en zonas que no estén atendiendo a pacientes con este virus. Sus actividades se desarrollarán bajo el esquema de guardias a, b, c y d en periodos no mayores a 24 horas en áreas no covid-29", explicó.

Sostuvo que las unidades están obligadas a dotar a los alumnos de las medidas de seguridad y garantizarán su atención médica en caso de infectarse.

Los alumnos de internado del pregrado, sin factores de riesgo, que decidan no reincorporarse al servicio durante la primera quincena de mayo, podrán continuar su formación según las actividades que les sean asignadas por el área académica respectivas".

Aquellos que tiene algún factor de riesgo como diabetes, embarazo, lactancia, problemas pulmonares, hepáticos, cardiacos, obesidad, insuficiencia renal, lupus, cáncer, hipertensión o inmunosupresión, no se incorporarán al programa y continuarán con su formación dentro de la casa de estudios.

"Si la institución de salud no cumple con las condiciones establecidas por las autoridades, los alumnos serán retirados", indicó.

sjl