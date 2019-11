Alerta de delincuentes en colonias de Pachuca es falsa: SSPH

El mensaje difundido por WhatsApp no ha sido emitido por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo. (Foto: webcamsdemexico)

PACHUCA.- La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) dio a conocer que dicha dependencia no ha emitido un ningún mensaje acerca de que en las colonias Doctores, Céspedes, Buenos Aires, Barrio del Lobo, Nueva Francisco I. Madero, Surtidora, entre otras unos hombres están delinquiendo en las casas.

De acuerdo con el comunicado difundido por la SSPH el mensaje que se ha enviado a varias personas alerta a los vecinos de dichas colonias y las aledañas acerca de "unos hombres que ofrecen focos ahorradores de energía. Tocan los timbres y puertas en las casas para ofrecer dichos productos.", dice el mensaje.

Lo anterior según texto no oficial, reenviado por vía WhatsApp, para después ingresar a las casas y robar objetos y "después del delito salen de los domicilios como si nada"; en dicho mensaje también dice que los han detectado, pero no los han capturado por lo que invitan a tomar precauciones.

Sin embargo, dicha información no ha sido emitida por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y alerta a no dejarse sorprender por mensajes enviados por fuentes no oficiales.

Agrega que sus páginas oficiales por las cuales difunden información son: facebook.com/SeguridadPublicaHGO y en Twitter se encuentra como @SSP_Hidalgo.

emh