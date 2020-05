Alcaldía de Pachuca compra 6 patrullas en Guanajuato

PACHUCA.– La administración municipal de Pachuca adjudicó un contrato por más de 4 millones de pesos a la empresa Ford Ss León ubicada en Guanajuato para comprar seis pick up doble cabina equipadas como patrullas.

A través del fallo del procedimiento LA-813048990-E1-2020, la gestión que encabeza Yolanda Tellería Beltrán acordó que la empresa Autos Ss de León S. A. de C. V. sea la proveedora de equipo terrestre por un valor de 3 millones 878 mil 793 pesos, cifra que con Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA) incrementa a 4 millones 499 mil 400 pesos.

Por la cantidad enunciada Ford Ss León entregará seis pick up doble con barra de luces, sirena modular, micrófono con control de uso rudo para voceo, así como una banca trasera con porta esposas, cuyo equipo será financiado con el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

El fallo del procedimiento fue emitido este miércoles; sin embargo, la alcaldía signará el contrato con la empresa el 22 de mayo, para que en un plazo de 20 días hábiles se efectúe la entrega de los seis vehículos equipados como patrullas.

Postularon propuestas cinco empresas más, como Herlaz Sistemas de Comunicación S. A de C. V., pero fue rechazada por superar el monto autorizado, al igual que 399 Project Development S. A. de C. V.

En tanto, firmas como Ravisa Motors S. A. de C. V.; Balmer Sistema de Comercialización S. A. de C. V. y Dinastía Automotriz S. A. de C. V. carecieron de especificaciones en sus propuestas, como no adjuntar catálogos y no presentar documentos firmados por el representante legal de la empresa.

ADQUISICIONES DE AÑOS ANTERIORES

De acuerdo con las licitaciones emitidas por la gestión de Yolanda Tellería, de 2016 a 2020, esta es la primera ocasión que adquiere servicios con Ford Ss León, ubicada sobre el bulevar José María y Morelos, Granjas el Palote León, Guanajuato.

El 19 de junio del año pasado, la administración de Pachuca gastó un millón 198 mil 517 pesos del Fortaseg en la compra de cinco motos con la firma Motocicletas Italianas Zapata S. A. de C. V.

Mientras que el 12 de junio de 2019 adquirió ocho autos Sedan equipado como patrullas por 4 millones 379 mil 999 pesos con Nortrack de México S.A. de C.V.

La adquisición más antigua data de agosto de 2018, compró seis vehículos, un Sedan y cinco pick up, por 3 millones 888 mil 353 pesos a Zapata S.A. de C.V.

