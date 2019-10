Alcalde de Tlahuelilpan clausura feria a mentadas

El presidente municipal de Talhuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías se "emocionó de más" y en la clausura de la que significó la última feria que organiza su administración se despidió a mentadas.

Mediante un video que circula en redes sociales se escucha como el presidente municipal en uso del micrófono sobre el escenario de la Feria Tlahuelilpan 2019 dijo a los asistentes que si no lo defendían, mandaría un saludo a sus mamacitas.

"Y si no me defienden, les voy a decir, chinguen a su madre a toda la banda que estuvo aquí y si no me defienden, total, solo contra el mundo, hijos de la chingada".

Así siguió el discurso con palabras altisonantes, quitado de la pena y asegurando que para ser su primera asistencia a un evento como la feria, resultó ser de su agrado.

Finalmente se despidió diciendo que "esta es mi última feria como presidente, cabrones, así es que para la administración que viene si la quiere hacer de pedo yo voy encabezar el pinche movimiento y ustedes me van a ayudar cabrones, para que se siga haciendo esta madre, sí o no, ¿eh?, sí o no, a huevo, es mi última feria".

#Ternurita A Juan Pedro Cruz Frías, todavía alcalde de Tlahuelilpan, Hgo.; le pegó duro la nostalgia y, tal vez alguna que otra copa "entre pecho y espalda", y despidió su última Feria con insultos a quienes asistieron al evento ????????? pic.twitter.com/f6kl9On57R — Manolo Larrieta (@ManoloLarrieta) October 12, 2019

