Aguantar y sobrevivir, las opciones para choferes de sitios foráneos

Lo poquito que tiene uno guardado lo vamos sacando, pero ya se va acabando. No han dado nada de eso (despensas). Ahorita nos estamos rascando con nuestras propias uñas (...) Al día salen como 20 carros, pero ahorita iban como cinco. Yo estuve de seis de la mañana hasta las 10, me hice como 150 pesos nada más. Días normales a esa hora ya tenía mi cuenta de 400 pesos y aparte la gas. De qué sirve que hayan bajado la gasolina, si no hay pasaje", expuso.