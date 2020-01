Acusan a alcalde de Tlahuelilpan por "sacar raja política" de explosión

PACHUCA. – A casi un año de la explosión de un ducto clandestino de hidrocarburo en Tlahuelilpan, que dejó como saldo 137 muertos, el titular de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar refirió que el tema no debe ser politizado, tras acusar que el alcalde de aquel municipio hidalguense pretende "sacar raja política".

El próximo 18 de enero se cumplirá un año del estallido de una toma ilegal cerca de la carretera Teltipán-Tlahuelilpan, justo en la comunidad San Primitivo, al respecto el secretario de Gobierno manifestó que la administración de Hidalgo mantiene trabajos coordinados con la federación.

Sin embargo, acusó que quien no forma parte de dichas acciones coordinadas es el alcalde de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías, "porque nada más quiere sacar raja política".

Dicha situación fue calificada por Vargas Aguilar como "inaceptable", tras evocar que "nadie debe medrar con el dolor humano".

"No entiende, no quiere entender, porque para él están primero sus intereses que los de la comunidad. Sus intereses políticos y este no es un tema político", evocó el secretario de Gobierno.

Asimismo, previó que la explosión de Tlahuelilpan no sea un referente en el próximo proceso electoral en el que se renovarán los 84 ayuntamientos de Hidalgo, ya que aseguró que en torno al tema "los partidos políticos van a actuar con responsabilidad".

Respecto al memorial que se construirá en el municipio reiteró que la obra ya fue aprobada, aunque omitió dar más información al argumentar que será el gobierno federal quien emita el anuncio.

Vargas Aguilar aclaró que la perforación ilegal de ductos de Petróleos Mexicanos es "peligrosa, riesgosa y además un delito contra el patrimonio de los mexicanos".





