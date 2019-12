Acusa Diana Marroquín Bayardo campaña negra en Grupo Universidad

Mediante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook, Diana Marroquín Bayardo dijo que en las recientes manifestaciones que se han realizado en la ciudad de Pachuca, por las desapariciones de jóvenes y para exigir seguridad a las autoridades, "Grupo Universidad ha estado infiltrando pseudoactivistas para acarrear políticamente este dolor de la sociedad, para que ellos lleven agua a su molino y prolifere el pánico en la ciudadanía".

Durante 12 minutos, que dura el video, Marroquín Bayardo acusa en específico a Elsa Ángeles Vera de ser "el títere" de Gerardo Sosa Castelán, quien, dijo, pretende postularse para las próximas elecciones 2020.

Acusó que buscan "crear psicosis" entre la sociedad con la ola de recientes desapariciones de jóvenes.

"Elsa Ángeles Vera no tiene calidad moral, no tiene principios, no eres de confianza y los ciudadanos y familiares de afectados y afectadas no debemos permitirle que ella se trepe a las manifestaciones, ni a otros miembros de Grupo Universidad, que lo único que está haciendo es política, es lodo y eso no ayuda en nada a la solución de la seguridad, que decimos los hidalguenses debe ser integral, con participación de gobierno, ciudadanía, maestros, padres de familia, para cuidar de nuestros hijos".

Además, asegura que existe un reto entre jóvenes en donde "se promocionan como desaparecidos, pero no están desaparecidos y que lo hemos visto en varias páginas (Facebook, Whats App) en donde los jóvenes se ponen de acuerdo para autodesaparecerse, hacer una ola de búsqueda, ponernos a todos a temblar y resulta ser que de repente no es verdad".

En el video también la califica como "delincuente", al recordar lo sucedido en 2018 cuando detuvieron a Gabriela Mejía Valencia, directora de Finanzas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) con una cantidad millonaria.

"Tu usurpaste funciones junto con otra funcionaria y te presentaste ante la policía diciendo que eras representante de derechos humanos para que te dejaran ver a la detenida que estaba cometiendo un delito y que hasta el día de hoy no nos han podido explicar a la ciudadanía hidalguense".

Finalmente, Diana Marroquín invitó a políticos y activistas, que buscan participar en las elecciones y que trabajan para el gobierno o la Universidad, a que se abstengan de participar en las manifestaciones; "que deben ser libres y de la sociedad" y "sin fines políticos".

El próximo 15 de diciembre inicia de manera formal el proceso electoral correspondiente a los comicios de 2020 para renovar ayuntamientos en el estado.









jgp