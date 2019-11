Auditor actuó por consigna, justifica Baptista

PACHUCA.- El diputado local Ricardo Baptista González aseguró que la observación que hizo la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) al Congreso local por un millón 159 mil 986.08 pesos, por la contratación de una consultoría para la elaboración del paquete hacendario 2019, fue por instrucciones del gobierno estatal y adelantó que analizarán la destitución del auditor Armando Roldán Pimentel.

Baptista González aseguró que Roldan Pimentel tenía la instrucción de "rascar" para encontrar deficiencias en el ejercicio del recurso público, durante el periodo en el que él fue presidente de la Junta de Gobierno.

El integrante de Grupo Universidad aseveró que la contratación de la consultoría fue en apego a la ley y dijo que cuentan con el expediente para demostrarlo, por lo que indicó que atenderán la observación.

"Lamento que un auditor se denigre porque actúa bajo consigna", mencionó el legislador, al concluir la sesión de este martes.

El coordinador de la fracción de Morena anunció que seguirá "la huella" del auditor, pues lo acusó de no tener autonomía y "ocultar" información del gobierno estatal al Congreso local y a él en específico, por lo que consideró que lo siguiente es también buscar su destitución del cargo del órgano perteneciente al Poder Legislativo.

No es una pelea, es un seguimiento de ley (...) Creo que él se equivoca, y recibir órdenes y verse tan lacayo es lamentable".

Roldán Pimentel fue elegido de una terna elaborada por la Comisión Inspectora de la ASEH que presidía la legisladora priista María Luisa Pérez Perusquía, la cual también integraban la auditora externa Myrna Rocío Moncada Mahuem y la subsecretaria de Ingreso en Finanzas Públicas, Adalid Aldana Rodríguez.

OBSERVACIÓN

LSR Hidalgo publicó el 31 de octubre que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo hizo una observación al Congreso local por un millón 159 mil 986.08 pesos, por la contratación de una consultoría para la elaboración del paquete hacendario 2019.

Armando Roldan Pimentel, titular del organismo fiscalizador, explicó que el Poder Legislativo, entonces a cargo de Baptista González, no entregó documentación justificativa que acredite los trabajos para prestación de servicios de consultoría, asesoría técnica especializada y acompañamiento en la elaboración del paquete hacendario 2019, durante el periodo del 18 de noviembre al 29 de diciembre de 2018.

Agregó que el área ejecutora no presentó el informe de los resultados obtenidos por los servicios contratados y, además, dijo que el contrato no se realizó en apego a la normativa en la materia y no se garantizó el cumplimiento de dicho contrato, pues este fue adjudicado de manera directa.

DIPUTADOS DE GRUPO UNIVERSIDAD VIAJARON A CUBA

El coordinador del grupo legislativo confirmó que él, junto con sus compañeros Noemí Zitle Rivas, José Luis Muñoz Soto, Jorge Mayorga Olvera y Rafael Garnica Alonso, todos afines al Grupo Universidad, acudieron a Cuba la semana pasada a un encuentro "antineoliberalista y por la defensa de la soberanía".

Indicó que los diputados cubrieron sus gatos y dijo que, en su caso, justificó su inasistencia a los trabajos legislativos.

