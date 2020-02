Abogados plantan a exsubsecretario de la SEPH en audiencia judicial

PACHUCA.- Este día se tenía previsto realizar el juicio oral por peculado contra Pablo P. M., exsubsecretario de Finanzas y Administración Pública de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH); sin embargo, la audiencia fue aplazada debido a que sus abogados particulares no se presentaron, lo que ocasionó que le impusiera a un defensor público.

En los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución de Pachuca se enlistó la audiencia de debate contra el colaborador del exgobernador Francisco Olvera Ruíz este 17 de febrero a las 10:00 horas.

Sin embargo, su defensoría, integrada por Francisco Áureo Acevedo Castro y José Manuel Quintanal García, no se presentó en los juzgados pese a que se le otorgó un plazo adicional de 30 minutos.

Lee más en LSR Hidalgo: Resolverá presidente del TEPJF impugnación a coalición de Morena, PVEM, PESH y Panalh

Por tal motivo, el tribunal de enjuiciamiento representado por la jueza Johana Zamora Arteaga decretó un "abandono de la defensa" y con base en el artículo 120 del Código Nacional de Procedimientos Penales se le asignó el defensor público Claudia Vargas Vázquez.

La abogada solicitó al tribunal de enjuiciamiento diferir la audiencia cinco días para conocer los actos que se le imputan a Pablo P. M.; no obstante, los jueces resolvieron hasta abril se desahogará el juicio correspondiente a la causa penal 354/2016.

Al exsecretario financiero de la SEPH se le acusa de un detrimento a la administración pública por 68 millones 795 mil 10 pesos.

Aunque enfrenta dos procesos penales adicionales por 126 millones 871 mil 653 y 491 millones 333 mil 311 pesos, todos por el delito de peculado, aunque en ninguno de los tres procedimientos se ha dictado sentencia.

DATOS

Sobre los defensores, el Código Nacional de Procedimientos Penales el artículo 120 refiere que el imputado "tiene derecho a designar a otro Defensor; sin embargo, en tanto no lo designe o no quiera o no pueda nombrarlo, se le designará un Defensor público".

Y el artículo 117 prevé las obligaciones del defensor, tales como: "comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia que establezca la ley".

emh