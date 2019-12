Abogado de Charrez y del excolaborador de Bejarano deja la defensoría

PACHUCA.- Renunció a la defensoría privada Adolfo Estrada Díaz, quien hasta hoy fuera abogado del diputado desaforado Cipriano Charrez Pedraza y del excolaborador de René Bejarano, E. M. O.

En un video compartido en su página de Facebook, Estrada Díaz expuso la existencia de factores externos en las decisiones de los jueces, pero al no contar con elementos para probarlo y para que no se "generalice el odio" a las instituciones decidió dejar la defensoría.

"Cuando llevamos juicios respaldados por una investigación complementaria adecuada, presentamos los medios ante el juez para probar la inocencia, por llevar un desahogo de acuerdo a las técnicas de litigación que son permisibles y que son exigibles en este sistema y ante lo endeble, muchas veces, de la teoría del caso fortificada con pruebas de la fiscalía nos llevamos con la sorpresa de tener un fallo condenatorio, pero no solo eso, de manera soez, sin pensar, la parte de los jueces, al momento de resolver, escuchamos palabras como –´es que tu defensa lejos de venir a probar tu inocencia vino a fortalecer la teoría de caso´- eso es grave porque en la mente del acusado y de los familiares les queda la idea de que pareciera que el trabajo que hicimos no solo no les ayudó sino que los perjudicó".

Hasta hoy, el legista representaba a Cipriano Charrez en el juicio reclasificado de homicidio culposo a doloso y omisión de auxilio por un accidente registrado la madrugada del 6 de octubre en la carretera federal México-Laredo, donde la camioneta en la que viajaba el exalcalde de Ixmiquilpan impactó a un Chevy habilitado como taxi en el que el conductor murió calcinado.

Asimismo, el abogado defendía a Charrez Pedraza en el juicio por homicidio doloso en grado de tentativa contra Pascual Charrez, hermano del exlegislador y actual presidente municipal de Ixmiquilpan. Los hechos presuntamente ocurrieron el 22 de septiembre pasado.

El defensor particular representaba a E. M. O., excolaborador del líder del Movimiento Nacional por la Esperanza, René Bejarano, quien enfrenta un proceso judicial por la muerte de una mujer y de una menor de edad. El hombre en presunto estado de ebriedad conducía una camioneta que arrolló una motocicleta donde se trasladaban la dos fallecidas.

En su mensaje, Adolfo Estrada refiere "muchos de ustedes que son operadores y que están viendo do este video quizás pueden decir que no hay de qué preocuparnos porque tenemos un recurso de apelación y un amparo directo; sin embargo poder concientizar a las personas que deben supeditar su libertad seis meses, uno o dos años, es muy complicado. Poder decirle a una persona en estos momentos que no puede obtener su libertad pese a que se hizo un buen trabajo, no existen a veces las palabras".

"Pese a que incluso al momento de realizar o llevar un acuerdo con ellos les haga del conocimiento, yo decirles que los jueces no son los que influyen de manera directa para tomar esas decisiones, sino que hay un factor externo, pudiera ser tranquilizador para ellos, pero cuando cuestionan qué es el factor externo lo que hace que los jueces no dicten un fallo de acuerdo a lo que pasó en el juicio, eso es lo complicado porque no tengo una respuesta sustentada con algo que pudiera probar.

"De ahí entonces y de manera responsable he tomado esta decisión y si dar hincapié, pese a que de manera directa muchos han visto que en audiencias he externado de manera puntual los inconvenientes a que yo tengo del sistema, siempre he insistido a las personas que asesoro que vean con respeto a las instituciones que los juzgan, que a veces las decisiones de parte de los jueces se les escapan de sus propias manos".





