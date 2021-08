En más de un mes, protocolo contra trabajo infantil se activó 33 veces en Hidalgo

PACHUCA.- El Protocolo de Trabajo Infantil en Semáforos y Cruceros se activó 33 veces en Hidalgo para detectar a infantes que laboraban en estas zonas, informó María de los Ángeles Eguiluz Tapia, secretaria de Trabajo y Previsión Social (STPSH) del estado.

De acuerdo con la titular de la STPSH, el protocolo de intervención que se presentó en la tercera semana de junio para proteger la integridad de los infantes e inspeccionar las causas de participación en el ámbito laboral se activó 33 veces, en un periodo que contempla del 20 de junio de 2019 al 9 de agosto del mismo año.

Eguiluz Tapia señaló que la alerta deriva de las denuncias que durante 51 días los ciudadanos efectuaron al ver a infantes en semáforos o cruceros, principalmente en los que comprenden la zona metropolitana como Pachuca y Mineral de la Reforma.

No obstante, puntualizó que en la mayoría de las ocasiones no pueden efectuar las intervenciones, toda vez que cuando la Secretaria de Trabajo llega a inspeccionar una zona, los niños no están porque se esconden o se mueven de crucero.

“El objetivo de este protocolo es disminuir e inhibir que este fenómeno se vaya dando”, enunció Eguiluz Tapia tras argumentar en la época vacacional el trabajo infantil incrementa.

Todavía hay una cuestión muy arraigada de no tener a los hijos en la casa haciendo nada, entonces (este fenómeno) se incrementa”, concluyó.

